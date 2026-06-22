Ukrayna donanması, Türk sahipli yük gemisinin Rus İHA'sıyla vurulduğunu duyurdu

Ukrayna donanması, Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bandıralı Türk kuru yük gemisi Victress'in Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

Gemide dokuz mürettebatın olduğu açıklandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kuleba, Telegram'da yaptığı paylaşımda, saldırının gemide yangına neden olduğunu, 58 yaşında Mısır vatandaşı bir aşçının öldüğünü dile getirdi.

Rus yetkili, Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu sekiz denizcinin kurtarıldığını, geminin ise "ciddi hasar gördüğünü ve denize elverişliliğini kaybettiğini" söyledi.

BBC Türkçe söz konusu saldırıyı ve gemi mürettebatının durumunu henüz bağımsız olarak doğrulayamadı.

Rusya'nın aynı gece Palau ve Belize bayrağı taşıyan gemileri de hedef aldığını, can kaybı yaşanmadığını söyleyen Kuleba, "Bu, Rusya tarafından işlenen bir başka savaş suçudur. Ticaret gemilerine ve insani deniz yollarına yönelik saldırılar, küresel gıda ve ekonomik güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır" diye yazdı.

Ukrayna donanması da Telegram'da yaptığı açıklamada, "Bu olay, Rusya Federasyonu'nun uluslararası deniz hukukunu ihlal etmeye devam ettiğini ve sivil deniz taşımacılığına tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermektedir" dedi.

Son olarak 28 Mayıs'ta Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli Vanatu bayraklı bir gemi İHA saldırısına uğramıştı.

Ankara, yaralanan iki mürettebatın Türk vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de sık sık birbirlerinin gemilerini ve limanlarını hedef alıyor.