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Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor

Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
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Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Kiev hükümeti, Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 3 yıl geride kalırken, "Dördüncü Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi" raporu yayımlandı.

UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASI VE TOPARLANMASI 524 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan raporda, 31 Aralık 2024 itibarıyla Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanmasının maliyetinin gelecek 10 yılda 524 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtildi. Raporda, bu tutarın Ukrayna'nın 2024 yılı için tahmin edilen nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yaklaşık 2,8 katı olduğu ifade edildi.

9,96 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN AÇIĞI

Ukrayna hükümetinin, bağışçıların desteğiyle 2025 yılında konut, eğitim, sağlık, sosyal koruma, enerji, ulaşım, su temini, mayın temizleme ve sivil koruma gibi öncelikli alanların ele alınması için 7,37 milyar dolar (7,12 milyar avro) tahsis ettiği belirtilen raporda, ancak toparlanma ve yeniden inşa ihtiyaçları için toplam 9,96 milyar dolarlık (9,62 milyar avro) finansman açığı bulunduğu bilgisi verildi. Raporda, Ukrayna'nın başarılı bir şekilde toparlanması için özel sektörün harekete geçirilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

UKRAYNA'DAKİ DOĞRUDAN ZARAR 176 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

24 Şubat 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar olan yaklaşık 3 yıllık süreçte meydana gelen zararın analiz edildiği raporda, Ukrayna'daki doğrudan zararın 176 milyar dolara (170 milyar avro) ulaştığı belirtildi. Bu tutarın, Şubat 2024'te açıklanan üçüncü raporda 152 milyar dolar olarak yer alan doğrudan zarar tutarının üzerinde olduğuna işaret edildi.

EN ÇOK KONUT SEKTÖRÜ ETKİLENDİ

Raporda, en çok etkilenen sektörler arasında konut, ulaşım, enerji, ticaret, sanayi ve eğitimin bulunduğu belirtildi. Ülkedeki toplam konut stokunun yüzde 13'ünün zarar gördüğü veya yıkıldığı belirtilen raporda, bu durumun 2,5 milyondan fazla haneyi etkilediği kaydedildi. Enerji sektöründe elektrik üretimi, iletimi, dağıtım altyapısı ve bölgesel ısıtma dahil olmak üzere geçen yıl şubat ayından bu yana hasar gören veya tahrip olan varlıklarda yüzde 70 artış gerçekleştiği belirtildi. Yeniden inşa ve toparlanma gereksiniminin uzun vadede konut sektöründe yaklaşık 84 milyar dolarla en yüksek seviyede olduğuna işaret edilen raporda, bunu yaklaşık 78 milyar dolarla ulaşım, yaklaşık 68 milyar dolarla enerji ve madencilik, 64 milyar dolarla ticaret ve sanayi ve 55 milyar dolarla tarım sektörünün takip ettiği kaydedildi.

ENKAZ TEMİZLEME MALİYETİ DAHİ 13 MİLYAR DOLARI BULACAK

Raporda, tüm sektörlerde sadece enkaz temizleme ve yönetiminin maliyetinin yaklaşık 13 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Raporda, toparlanma ve yeniden yapılanma yatırımlarına öncelik verilmesinin Ukrayna'nın AB'ye katılımı ve uzun vadeli dayanıklılığı açısından kritik önem taşıyacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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