Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı: Kırım Köprüsü stratejik bir hedef

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının sembolik olmaktan çok stratejik olduğunu belirtti. Gerashchenko, köprünün güneybatı Rusya ile Kırım arasındaki bağlantı olduğunu ve Ukrayna için meşru bir askeri hedef olduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının ardından açıklama yaptı. Gerashchenko, Kırım Köprüsü'ne saldırıların sembolik olmaktan çok stratejik olduğunu, köprünün güneybatı Rusya ile Kırım arasındaki bağlantı olduğunu belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Gerashchenko, Kırım Köprüsü'nün Ukrayna için 'meşru bir askeri hedef' olduğunu vurgulayarak, "Kırım Köprüsü'nde neden bu kadar çok saldırı oluyor? Sadece sembolik olduğundan dolayı değil. Kırım Köprüsü, Rusya'nın güneybatı kesimi ile işgal altındaki Kırım arasında hayati bir bağlantı. Rus ordusunun ikmalinde kullanıldığı için Ukrayna için meşru bir askeri hedef. Köprü ve demiryolu hattı Rus ordusunun lojistiği için son derece önemli, bu nedenle hızlı bir şekilde onarılıyor ve yoğun bir şekilde korunuyor" ifadelerini kullandı.

"KÖPRÜDEKİ DEMİRYOLU HASAR ALIRSA, İKMAL GİTMEZ"

Gerashchenko, köprüye yönelik saldırılarda dikkat edilmesi gereken şeyin 'demiryolunun hasar alıp almadığı' olduğunu ifade ederek, "Rus ordusu ikmal için işgal edilen Ukrayna şehirleri Berdiansk ve Mariupol limanlarını kullanıyor. Ancak bu hacimler demiryolu kapasitelerine kıyasla daha küçüktür. Dolayısıyla Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırılarla ilgili olarak sorulması gereken soru, demiryolu hattının hasar görüp görmediğidir. Eğer hasar görürse düşmanın güney grubu ikmalsiz kalacaktır. Kırım Köprüsü bloke edilebilirse, güney Herson ve güney Zaporijya bölgelerine giden Rus askeri malzemelerinin çoğu ciddi lojistik sorunlarla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

KIRIM KÖPRÜSÜNE SALDIRI

Ukrayna medyası, Kırım Köprüsü'nde bu sabah saatlerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Köprünün hasar alıp almadığı henüz bilinmezken, köprüdeki trafik durduruldu.