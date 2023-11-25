Ukrayna'da özel eğitimli ekipler, saldırı tehlikesine rağmen Rus ordusundan geri alınan ve cepheye yakın bölgelerde patlamamış mühimmat arama ve imha çalışmalarını sürdürüyor. Rus ordusundan geri alınan bölgelere döşenen mayın, patlamamış mermi, top ve füzeler, hem askerler hem de siviller için güvenlik riski oluşturuyor. Güvenlik güçleri, Rusların çekildiği bölgelerde mühimmat arama, tarama ve imha etme çalışmalarına devam ediyor.

Ukrayna'da Patlamamış Mühimmat Arama ve İmha Çalışmaları Devam Ediyor

Ukrayna'da özel eğitimli ekipler, saldırı tehlikesine rağmen Rus ordusundan geri alınan ve cepheye yakın bölgelerde patlamamış mühimmat arama ve imha çalışmalarını sürdürüyor.

Ukrayna'da, Rus ordusundan geri alınan bölgelere döşenen mayın, patlamamış mermi, top ve füzeler, hem askerler hem de siviller için güvenlik riski oluşturuyor.

Güvenlik güçleri, Rusların çekildiği bölgelerde mühimmat arama, tarama ve imha etme çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, mühimmat arama ve imha etme çalışmalarını görüntülerken, mayın temizleme ekibinin sorumlusu ve kod adı "Forrex" olan yetkili, AA muhabirine, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Forrex, görevlerini her türlü hava koşulları altında yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Siz bugün, bölgede toplanan mühimmatın ancak küçük bir kısmı gördünüz. Şimdi onları imha etmekle ilgileniyoruz. Havalar izin verdiğinde tarlalara çıkarak mayın temizlemeye başlıyoruz." dedi.

1 metrekarede 5 patlamamış mühimmat

Mühimmatların patlamasının ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu aktaran Forrex, öncelikle köy ve şehir gibi yerleşim yerleriyle sanayi bölgelerini güvenli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Forrex, "Yerleşim yerlerindeki çalışmalarımız 1,5-2 yıl sürebilir. Ama tarım arazilerinin güvenliğini sağlamamız için daha çok zamana ihtiyacımız var. Oralarda çok fazla tuzak ve mühimmat var. Yaklaşık 15 yıl daha pikniğe gidemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bazı bölgelerde 1 metrekarelik alanda yaklaşık 5 patlamamış mühimmatın olduğunu aktaran Forrex, patlamamış mühimmatın bazen insanların dokunması, bazen de hava koşulları sonucu aktif hale gelerek patladığını sözlerine ekledi.