Türkiye ve Almanya Arasındaki Ticaret Hacmi 50 Milyar Dolar

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TD-IHK) 16. Genel Kurulu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya'yı Türkiye'nin "stratejik ortağı" olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 50 milyar dolarlık hacme ulaştığını söyledi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ise "Almanya Türkiye'nin en büyük ticari ortağıdır" dedi.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TD-IHK) 16. Genel Kurulu Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda TD-IHK'nin yeni başkanı Daimler Truck yöneticisi Till Oberwörder oldu.

Genel Kurul'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Başkanı Rolf A.Königs, Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Peter Adrian, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Başkanı Bige Yücel, Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan ile Türkiye ve Almanya'dan çok sayıda iş insanı katıldı.

Genel Kurul'un ardından Berlin Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda konuşan Hisarcıklıoğlu, Almanya'yı Türkiye'nin "stratejik ortağı" olarak nitelendirdi. Hisarcıklıoğlu, "Almanları asker arkadaşımız olarak görüyoruz. Geçmişten bugüne hep birlikte hareket ettik. Almanya-Türkiye DIHK çok güçlü bir iş dünyası örgütü ve Almanya bizim stratejik ortağımız. DIHK ve TOBB iki ülkenin gelişmesine büyük katkı sunuyor" dedi.

Almanya'daki Türk girişimcilerin başarılarına da değinen Hisarcıklıoğlu, "Buraya misafir işçi olarak geldik ama şimdi üçüncü ve dördüncü kuşak müthiş bir girişimci grubu oluşturdu. Almanya'da 80 bin Türk girişimci var ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Bu başarı, girişimci ruhumuzun en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Almanya, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde her zaman belirleyici olmuştur. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize sorunlarının çözümü ve taşıma kotalarının kaldırılması konularında Almanya'nın desteği çok değerlidir. Almanya bizim en büyük ticari ortağımız. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de 7 binden fazla Alman şirketi yatırım yapıyor" dedi.

Hisarcıklıoğlu, ayrıca Türk-Alman ilişkilerinin güçlenmesinde DIHK Başkanı Dr. Peter Adrian ve uzun yıllar TD-IHK Başkanlığı'nı yürüten Rolf Königs'in büyük katkıları olduğunu belirterek teşekkür etti.

Büyükelçi Gökhan Turan: "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortağıdır"

Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ise Almanya'nın Türkiye'nin "dost ve müttefik ülkesi" olduğunu vurguladı. Turan, "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret 50 milyar doları aşmış durumda. Almanya'da yaşayan 3,5 milyondan fazla Türk kökenli vatandaşımız, iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik bağları güçlendiriyor" dedi. Turan, Almanya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 2024 sonu itibarıyla 26 milyar dolara ulaştığını, Almanya'dan gelen turist sayısının ise 7 milyona yaklaştığını ifade etti.

Program sonunda, Büyükelçi Gökhan Turan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve DIHK Başkanı Dr. Peter Adrian, iki ülke ilişkilerine uzun yıllar katkı sağlayan Rolf Königs'e teşekkür plaketi sundu. Königs, TD-IHK'nin onursal başkanı ilan edildi.