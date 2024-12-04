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Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak otomotiv sektöründe rekabetin kızışacağını, Togg'u zor günlerin beklediğini söyledi

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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak Haberler.com Stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Batı ülkeleri ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin yeni dönemde daha da kızışacağını belirten Prof. Dr. Yumuşak, "Türkiye Avrupa için kurtarıcı ülkelerden biri olacak" diye konuştu. Küresel çapta otomotiv firmaları iflas ederken Togg'u da zor günlerin beklediğini söyledi.

Sunucu Abdurrahman Yazıcı Haberler.com stüdyosunda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak'ı ağırladı. Küresel çapta yaşanan ekonomik savaşın ele alındığı programda otomotiv sektöründen ardı ardına gelen iflas haberleri de masaya yatırıldı.

Programda sunucu Abdurrahman Yazıcı, Çin'in batarya teknolojisine karşı büyük umutlarla kurulan İsveçli batarya üreticisi Northvolt'un mali sorunlar nedeniyle iflas ettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Yumuşak'a ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından küresel ekonomik krizin derinleşeceğinin kesinleştiğini ABD'nin neden böyle bir riskli savaşa girdiğini sordu.

"ABD RUSYA'NIN BAŞINA UKRAYNA'YI BELA ETTİ"

Prof. Dr. Yumuşak, yaşanan ekonomik savaşın dünya genelinde liderlik ve etkinlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Şu andaki küresel sistemin ABD tarafından İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulduğunu belirterek ABD'nin siyasi, askeri olarak gücünü koruma mücadelesine girdiğini söyledi.

Avrupa ekonomisinin Çin'e karşı rekabetinin büyük zorluklara gebe olduğunun altını çizen Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak konuşmasına şöyle devam etti: ABD, Ukrayna'yı Rusya'nın başına bela ederek olası bir ABD-Çin mücadelesinde Rusya'yı saf dışı tutmayı hedefliyor çünkü Rusya'nın desteklediği bir Çin ile rekabet etmek daha güç olur."

"TOGG'UN ÇİNLİ ARAÇLARA KARŞI REKABET EDEBİLMESİ ZOR OLACAK"

"Çin ve ABD'nin dışında hiçbir ülke otomotiv sektörünü iç pazarı için kurmaz. Büyük firmalar elektrikli araç üretimine geçme konusunda zorlanıyor. Togg'un zamanlaması ve elektrikli olarak üretilmesi çok doğru bir tercih. Kamu'nun sürece müdahil olmasına ihtiyaç var. Togg böyle bir işbirliğiyle ortaya çıktı. Bundan sonra Çin üretiminin de Türkiye'ye kayması nedeniyle Türkiye'de otomotiv sektöründe rekabet daha da kızışacak. Togg'un iki modelle piyasada Çin arabalarına karşı rekabet edebilmesi oldukça zor olacak. Şu ana kadar gelinen aşama başarılı. Hızlı bir şekilde model sayısını artırarak rekabet şansını artırmaya çalışacak. Tek otomotiv fabrikasıyla sektör gelişmez, büyümez."

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak otomotiv sektöründe rekabetin kızışacağını, Togg'u zor günlerin beklediğini söyledi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFake You hard:

Isine baksin prof bos yapmasin

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