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Türk savaş gemilerinin maliyeti İngiliz medyasının gündeminde

Türk savaş gemilerinin maliyeti İngiliz medyasının gündeminde
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İngiltere merkezli yayın kuruluşu Middle East Eye, Türkiye'nin devam eden savaş gemisi inşa seferberliği hakkında dikkat çeken bir analiz yayınladı. Haberde, Türkiye'nin şu anda yapım aşamasında olan ve inşa için sırada bekleyen toplam 31 savaş gemisi ile bölgesel hakimiyetini küresel bir güce dönüştürme hedefi ele alındı. Gemilerin maliyetinin çok düşük olduğuna dikkat çekildi.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Middle East Eye, savunma uzmanlarına dayandırdığı haberinde, Türk tersanelerinde savaş gemisi inşasının, Avrupa'ya kıyasla çok daha düşük maliyetle gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Yapımı devam eden 31 geminin toplam maliyetinin 8 milyar dolar olduğu tahminine yer verdi. "Bu, gemi başına ortalama 258 milyon dolar gibi oldukça uygun bir maliyet anlamına geliyor" ifadesi dikkati çekti. Haberde, aynı sınıfta bir geminin Avrupa'da 1,2 milyar dolara mal olabileceği vurgulandı.

TÜRK DONANMASI "MAVİ VATAN"IN ÖTESİNDE

Middle East Eye'ın analizinde, Türkiye'nin denizlerdeki hedeflerinin yalnızca "Mavi Vatan" konseptiyle sınırlı olmadığı, Afrika Boynuzu ve Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyada varlık göstermeyi planladığı belirtildi. Bu doğrultuda inşa edilen gemiler arasında uçak gemisi, muhrip ve milli denizaltı gibi stratejik unsurlar yer alıyor.

Türk savaş gemilerinin maliyeti İngiliz medyasının gündeminde

31 GEMİNİN İÇERİĞİ VE STRATEJİK ÖNEMİ

Habere göre, yapım aşamasındaki gemiler şunları içeriyor:

5 adet Reis sınıfı denizaltı (Alman tasarımı Tip 214'e dayalı).

7 adet İ sınıfı fırkateyn.

6 adet Açık deniz devriye gemisi (OPV-2100).

8 adet modern çıkarma gemisi (LCT).

1 adet modern mayın avlama gemisi.

1 adet hücum bot (FAC).

Bu geniş çaplı inşa hamlesi, Türkiye'nin denizlerde genç, modern ve büyük ölçüde milli bir filo oluşturma arzusunu ortaya koyuyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA B:

Diğer ülkelerde yapılandan bir bizim haberimiz olmuyor adamların ne gizli silahları vardır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

bizim envanterden nasıl haberiniz oluyor,hayret doğrusu,biz böyle kalkınamayız,

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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