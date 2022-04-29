Türk gemileri, Filipin Donanması'na aday

Yerli ve milli savunma sanayii şirketi ASFAT, Filipinler hükümetinin açtığı ihalede son ikiye kaldı. ASFAT ihaleyi kazanırsa, 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi'ni bu ülkeye ihraç edecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk savunma sanayii firması ASFAT, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen "ADAS 2022 Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuarı"na katıldı. Asya'daki tek rakibi konumunda bulunan Güney Koreli Hyundai Heavy Industries şirketi fuarda ASFAT'ı, ziyaret etti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya