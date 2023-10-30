Türk Donanması'nın 100 Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Türk donanmasının 100 gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi geçti. Geçiş töreni vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Geçiş töreni dosta güven düşmana korku verdi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş törenine saat 17.00'da başladı. TCG Anadolu'nun da içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan geçiş yaptı. Gemilerin geçişini vatandaşlar ilgiyle izledi. Geçiş töreni dosta güven düşmana korku verdi.