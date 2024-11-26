Üye Girişi
Haberler
Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

 Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

"Zap'ta kilit kapatıldı" diyen Güler ses getirecek rakamı ilk kez paylaştı
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak'ta Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere %25, Çin'e ise ek %10 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Gerekçe olarak sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gösteren Trump'ın bu kararının, yeni bir küresel ticaret savaşını başlatabileceği ve dünya ekonomisine zarar verebileceği belirtiliyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığında Meksika, Kanada ve Çin'e karşı ağır gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapılan açıklamaya göre, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise mevcut vergilere ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi getirilecek.

Trump, kararın gerekçesini sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olarak açıkladı. "Meksika ve Kanada üzerinden ülkemize giren yasadışı göçmenler ve uyuşturucu ticareti durdurulana kadar bu vergiler devam edecek" diyen Trump, özellikle fentanil ticaretinin engellenmesini hedefliyor.

Karara ilk tepki Çin'den geldi. Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, ticaret savaşlarının kimseye fayda sağlamayacağı uyarısında bulundu.

New York Times gazetesi, bu kararın küresel tedarik zincirlerini altüst edeceğini ve dünya ticaretine ağır darbe vuracağını yazdı. Gazeteye göre, otuz yılı aşkın süredir serbest ticaret anlaşmasıyla birbirine bağlı olan Kuzey Amerika pazarında ticaret felç olabilir.

BBC ise yeni tarifelerin ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) şartlarını ihlal ettiğini belirterek, kararın uluslararası ticaret hukukuna aykırı olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, Trump'ın bu hamlesinin yeni bir küresel ticaret savaşını başlatabileceği ve dünya ekonomisine ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıyor.

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

"Zap'ta kilit kapatıldı" diyen Güler ses getirecek rakamı ilk kez paylaştı
img

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak! İşte listedeki 45 telefon
img

Navigasyon üç can aldı
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdehide:

Türkiye'ye daha çok iltimas göstermeniz lazım. Dünya lideri bizde yakında ülke de küresel düzeyde üstün duruma gelecek aklı varsa Türkiye'ye yatırım yapar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

pisligin teki ama zeki. bahaneye bak uyuşturucumuş demiyorki çini durdurmalıyım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.