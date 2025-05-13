Trump ve Veliaht Prens Selman'dan Tarihi Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Al Yamamah Sarayı'na geçti. Trump, sarayda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. ABD Başkanı Trump ve Prens Selman, Suudi Arabistanlı-ABD'li yetkililer, üst düzey askeri isimler ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle yaklaşık bir saat görüştü. Görüşmede; Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI CEO'su Sam Altman, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, FIFA Başkanı Gianni Infantino gibi isimler yer aldı.