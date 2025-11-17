Haberler

Trump ve Selman Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile önemli konuları görüşmek üzere yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Görüşmede F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji iş birliği ve ekonomik yatırımlar gibi konular ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin açıklamasına göre; ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak.

2017'den sonraki ilk Trump-Selman görüşmesinde; F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
