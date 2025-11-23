Haberler

Trump, Ukrayna'nın Minnet Duymadığını Belirtti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD'nin yardımlarına minnet göstermediğini ifade ederek, savaşın kendi döneminde başlamayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın ABD'nin girişimlerine minnet göstermediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" ifadelerini kullandı.

Savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını ve giderek daha da kötüleştiğini kaydeden Trump, kendisi görevde olsaydı söz konusu savaşın gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Trump, "Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı" dedi.

Trump, asla başlamaması gereken bir savaşın kendisine miras kaldığını vurgulayarak, "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa, Rusya'dan petrol almaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah sattığını aktaran Trump, Biden'ın Ukrayna'ya her şeyi ücretsiz verdiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
