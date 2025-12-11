Trump, bir milyon dolarlık 'altın kart' vizesini başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, en az 1 milyon dolar ödeyebilecek varlıklı yabancılara vatandaşlık yolu açık hızlandırılmış ABD vizesi sağlayan bir programı başlattı.

Çarşamba günü sosyal medyadan programı duyuran Trump, "Bu kart, geçmişleri incelenmiş uygun konumdaki herkese doğrudan vatandaşlık yolu açacak" diye yazdı.

"Harika Amerikalı şirketlerimiz nihayet paha biçilmez yeteneklerini ellerinde tutabilecekler" ifadelerini kullandı.

Trump Altın Kartı adı verilen programın resmi internet sitesinde, bu vize türünün ABD'ye "önemli katkı" sağlayacaklarını kanıtlayabilenlere verileceği yazılıyor.

Programın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Altın Kart programı "rekor sürede" ABD'de oturum izni vaat ediyor.

Başvuranın, "Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli ölçüde fayda sağlayacağının kanıtı" olarak 1 milyon dolarlık bir ücret ödemesi de bekleniyor.

Şirketlerinse bu vize türüyle işe alacakları çalışanlarına sponsor olmaları durumunda 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Altın Kart'ın internet sitesindeki bilgilere göre, özel vergi avantajları sunan "platin kart" versiyonuysa 5 milyon dolara satışa sunulacak.

Vize başvurusu içinse geri ödenmeyecek 15 bin dolarlık bir işlem ücreti talep ediliyor.

Altın Kart programı, 2025 Şubat ayında ilk kez duyurulduğundan bu yana eleştirilerle de karşılandı.

Bazı Demokrat Partililer, zenginlerin haksız yere kayırılacağını savunuyor.

Ancak Trump, Altın Kart'ın özellikle "üst düzey" profesyonelleri hedeflediğini söylüyor.

Plan, Trump yönetiminin ülkedeki göçmenleri sınır dışı etmeye önemli kaynaklar ayırdığı bir dönemde gündeme geldi.

Turistlerden beş yıllık sosyal medya geçmişleri istenebilir

Bazı ülkelere vize sınırlamalarının yanı sıra, sosyal medya incelemesi içeren yeni bir turist vizesi planı öneri olarak masaya getirildi.

İngiltere de dahil olmak üzere onlarca ülkeden ABD'ye gitmek isteyecek turistlere, Amerika'ya giriş koşulu olarak beş yıllık sosyal medya geçmişlerini vermeleri istenebilir.

Bu yeni koşul, vizesiz 90 gün boyunca ABD'yi ziyaret etme hakkına sahip olan düzinelerce ülkeden turisti etkileyecek.

Önerinin ABD'ye gelen turist sayısında ciddi bir düşüşe yol açıp açmayacağı sorulduğunda Trump, endişeli olmadığını söyledi.

Trump, "Yanlış kişilerin ülkemize girmesine izin vermediğimizden emin olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile iki ülkede daha yapılacak Dünya Kupası için, Kuzey Amerika'ya büyük bir turist akını bekleniyor.

Aralarında İngiltere, Japonya ve Avustralya'nın da olduğu onlarca ülkenin vatandaşları ABD'ye ESTA adı verilen bir dokümanı doldurarak girebiliyor.

Resmi hükümet belgelerinde yer alan öneride, ESTA başvurusunda bulunanların "son 5 yıla ait sosyal medya hesaplarını sağlamaları gerekecektir" deniliyor.

Hangi bilgilerin isteneceği konusundaysa daha fazla ayrıntı verilmiyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.