Haberler

Trump, İngiltere ve Kanada'yı Çin ile İlişkiler Konusunda Uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Çin ile iş yapmanın tehlikeleri konusunda uyardı. Trump, Pekin yönetiminin baskıcı olduğunu vurguladı ve Kanada'nın Çin ile ilişkilerinin daha da tehlikeli olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik ilişkileri onarmak amacıyla Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Çin konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump'ın belgeselinin galası için Florida'ya seyahat ettiği sırada İngiltere'nin "Çin ile iş yapmasına" dair soruları yanıtladı.

Trump, "Bunu yapmaları onlar için çok tehlikeli. Kanada'nın Çin ile işe girişmesi ise bence çok daha tehlikeli" dedi.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan kişisel ilişkisine rağmen "Çin'in Batı ekonomileri için bir çözüm olmadığını" vurguladı.

Trump, "Çin'i çok iyi tanıyorum. Başkan Şi benim bir arkadaşım ve onu çok iyi biliyorum. Ancak bu, aşılması gereken büyük bir engel" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Pekin yönetiminin "baskıcı" olduğunu iddia ederek, "Çin'in Kanada'yı buz hokeyi oynamaktan bile men edebileceğini" belirtti. Trump, "Bu iyi olmaz. Kanada bundan hiç hoşlanmayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında