Haberler

Trump: İran'a giden büyük bir donanmamız var

Trump: İran'a giden büyük bir donanmamız var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru yola çıkan büyük bir donanmanın bulunduğunu ve durumu yakından izlediklerini belirtti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a doğru yol alan büyük bir donanmamız var. Durumu çok yakından izliyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki 56'ncı Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Grönland konusunda hem NATO hem de Avrupalı liderlerle çok olumlu görüşmeler yaptıklarını ve bu konuda istedikleri her şeyi aldıklarını bildirdi.

Rusya- Ukrayna müzakereleri konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Trump, Rusya'nın Barış Kurulu'na katılmak için gereken 1 milyar dolarlık katılım ücretini kendine ait dondurulmuş hesaplardaki parasından ödemek istediği yönündeki açıklama için "Benim açımdan sorun yok" ifadesini kullandı.

'İRAN'DAKİ DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ'

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili de değerlendirme yaparak, ülkedeki infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu öne sürdü. Trump, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz" diye konuştu.

Davos'taki temasları sırasında morarmış eli kameralara yansıyan Trump'a sağlık durumu soruldu. Trump, iyi olduğunu vurgulayarak, morarmış ve şişmiş elini masaya çarptığını, daha sonra aspirin aldığını dile getirdi. Trump, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın, derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Ben büyük aspirin alıyorum. Büyük aspirin aldığınızda, moraracağınızı söylüyorlar. Doktor, 'bunu almanıza gerek yok efendim, çok sağlıklısınız' dedi. Ben ise 'riske girmeyeceğim' dedim. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Yıldız futbolcu İstanbul'da