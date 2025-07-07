Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma

Elon Musk'ın yeni bir parti kurma girişimine tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Üçüncü bir parti kurmak kafa karışıklığını daha da artırıyor. Bu konuyla eğlenebilir ama bence bu çok saçma" ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile arasının bozulmasının ardından yeni bir hamlede bulundu. Musk, Amerikan Partisi'ni kuracağını duyurdu.

TRUMP'TAN İLK TEPKİ

Elon Musk'ın hamlesine ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk tepki geldi. Trump yaptığı açıklamada "Üçüncü bir parti kurmanın saçma olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyetçi Parti ile çok büyük bir başarı elde ettik. Üçüncü bir parti kurmak kafa karışıklığını daha da artırıyor. (Musk) bu konuyla eğlenebilir ama bence bu çok saçma" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE ARASI AÇILMIŞTI

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni parti kurma fikrine ilişkin X platformunda anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ise Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'de dün kabul edilen vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.