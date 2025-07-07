Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma

Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Amerikan Partisi girişimine ilişkin yaptığı açıklamada "Üçüncü bir parti kurmak kafa karışıklığını daha da artırıyor. Bu konuyla eğlenebilir ama bence bu çok saçma" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın yeni bir parti kurma girişimine tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Üçüncü bir parti kurmak kafa karışıklığını daha da artırıyor. Bu konuyla eğlenebilir ama bence bu çok saçma" ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile arasının bozulmasının ardından yeni bir hamlede bulundu. Musk, Amerikan Partisi'ni kuracağını duyurdu.

TRUMP'TAN İLK TEPKİ

Elon Musk'ın hamlesine ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk tepki geldi. Trump yaptığı açıklamada "Üçüncü bir parti kurmanın saçma olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyetçi Parti ile çok büyük bir başarı elde ettik. Üçüncü bir parti kurmak kafa karışıklığını daha da artırıyor. (Musk) bu konuyla eğlenebilir ama bence bu çok saçma" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE ARASI AÇILMIŞTI

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni parti kurma fikrine ilişkin X platformunda anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ise Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'de dün kabul edilen vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma
MSB duyurdu! Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı

Metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası dikkat çeken açıklama
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

İsrail saldırılarına devam ediyor! Hedeflerinde o ülke var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim

Tutuklanan Başkan Muhittin Böcek'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.