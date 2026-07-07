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Trump: Ukrayna-Rusya konusunu NATO Zirvesi'nde görüşeceğiz

Trump: Ukrayna-Rusya konusunu NATO Zirvesi'nde görüşeceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yapacaklarını duyurdu. Ayrıca İran ile nükleer müzakerelerde tavizler elde ettiklerini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nde Ukrayna- Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler, anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

İran ile devam eden barış görüşmeleri konusunda ise Trump, "Görüşmeler iyi gidiyor ancak medya bu konuya hak ettiği ilgiyi göstermedi" dedi.

Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyleyerek, buna asla izin verilemeyeceğini aktardı. Trump, "İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmaları konusunda Tahran'dan 'tavizler elde ettik' ve ellerindeki zenginleştirilmiş malzemeyi teslim alacağız" diye konuştu.

İran'la anlaşmayı tercih ettiğini, 91 milyon İran halkının savaştan etkilenmesini istemediğini vurgulayan Trump, "Öyle ya da böyle kazanacağız. ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Hürmüz Boğazı konusuna da değinerek, "Hürmüz Boğazı, büyük bir para makinesi. Ününü daha önce kimse duymamıştı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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