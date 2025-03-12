Trump, Kanada'dan sonra İngiltere ve AB'yi hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Avrupa Birliği'ne yönelik çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında tarife uygulamaya başladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın tüm diplomatik çabaları ve telefon görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

AB hemen misilleme tarifeleri uygularken, İngiltere hükümeti daha ihtiyatlı davranıyor. İş Dünyası Bakanı Jonathan Reynolds, "ABD ile daha kapsamlı bir ekonomik anlaşma müzakere etmeye odaklandık. Acele bir karşılık vermek yerine, soğukkanlı bir yaklaşım benimsiyoruz" açıklamasında bulundu.

UK Steel Genel Müdürü Gareth Stace durumu "son derece hayal kırıklığı yaratan" olarak nitelendirdi: "Bu tarifeler, zaten yüksek enerji maliyetleri ve düşük taleple mücadele eden çelik endüstrimiz için en kötü zamanda geldi."

İngiltere 2023'te ABD'ye 166,433 ton çelik ihraç etti. ABD, İngiliz çelik sektörünün AB'den sonraki en büyük pazarı konumunda.

Hazine Bakanı James Murray, "Geçen ay Başbakan'ın Washington ziyaretinin ardından AB'den farklı bir konumdayız. Bu tarifeler, devam eden müzakerelerimizin ortasına düştü" dedi.

İngiliz iş dünyası temsilcileri, karşılıklı tarifelerin kolayca topyekûn bir ticaret savaşına dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve müzakerelerin devam etmesinin her iki taraf için de faydalı olacağını savunuyor.