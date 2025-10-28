Haberler

Trump, Japonya'da USS George Washington Uçak Gemisini Ziyaret Etti
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Yokosuka'daki USS George Washington uçak gemisini ziyaret ederek Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetleri'ne F-35 savaş uçakları için füzelerin teslimatını onayladı. Trump ayrıca Japon otomotiv yatırımları hakkında bilgi verdi ve ABD ordusunun gücünü vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da USS George Washington uçak gemisini ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Yokosuka kentindeki donanma üssünde demirli USS George Washington uçak gemisini ziyaret etti. Trump, burada yaptığı konuşmada, Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetleri'ne F-35 savaş uçakları için teslim edilecek füzelerin ilk partisini onayladığını ve teslimatın bu hafta yapılacağını açıkladı.

Bir Japon otomotiv şirketinin ABD'de büyük yatırımlar yapacağını duyduğunu belirten Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin 'en iyi başbakanlardan biri olacağını' kaydetti.

Trump, ABD ordusunun 'dünyadaki en güçlü ordu' olduğunu söyleyerek, "Bundan sonra eğer bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız" dedi.

Japonya ve diğer müttefik ülkelere teşekkür eden Trump, "Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla birlikte güçlü duruyoruz, gururluyuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
