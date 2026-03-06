Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
ABD Başkanı Donald Trump, ülke liginde şampiyon olan Inter Miami takımının oyuncularını Beyaz Saray'da ağırladı. Futbolcuların yanında İran'ı nasıl vurduklarını anlatan Trump'ı, dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Luis Suarez'in de alkışlaması dikkat çekti.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran askeri muhafızları ve polisinin silahlarını bırakmaması durumunda öldürüleceğini belirtti.
- Trump, İran'ın Orta Doğu'daki ülkelere füze fırlattığını ve ABD'nin bu planları engellediğini söyledi.
- Lionel Messi ve Luis Suarez, Trump'ın konuşması sırasında alkışladı ve Messi güldü.
İran'ı acımasızca vuran ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da kabul etti. Kulüp sahipleri ve teknik heyetin de yer aldığı törende Trump, İran saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRUMP'TAN İRAN'A: KESİN BİR ÖLÜMLE KARŞILAŞIRSINIZ
Trump, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız." dedi.
MESSİ HEM GÜLDÜ HEM DE ALKIŞLADI
Törende kameralara çarpıcı anlar yansıdı. Trump konuşurken, Lionel Messi ve Luis Suarez'in de aralarında bulunduğu oyuncuların alkışladığı görüldü. Ayrıca Messi'nin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.