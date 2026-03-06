Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı

İran'ı acımasızca vuran ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da kabul etti. Kulüp sahipleri ve teknik heyetin de yer aldığı törende Trump, İran saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN İRAN'A: KESİN BİR ÖLÜMLE KARŞILAŞIRSINIZ

Trump, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız." dedi.

MESSİ HEM GÜLDÜ HEM DE ALKIŞLADI

Törende kameralara çarpıcı anlar yansıdı. Trump konuşurken, Lionel Messi ve Luis Suarez'in de aralarında bulunduğu oyuncuların alkışladığı görüldü. Ayrıca Messi'nin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com