Haberler

Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı

Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı Haber Videosunu İzle
Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ülke liginde şampiyon olan Inter Miami takımının oyuncularını Beyaz Saray'da ağırladı. Futbolcuların yanında İran'ı nasıl vurduklarını anlatan Trump'ı, dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Luis Suarez'in de alkışlaması dikkat çekti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran askeri muhafızları ve polisinin silahlarını bırakmaması durumunda öldürüleceğini belirtti.
  • Trump, İran'ın Orta Doğu'daki ülkelere füze fırlattığını ve ABD'nin bu planları engellediğini söyledi.
  • Lionel Messi ve Luis Suarez, Trump'ın konuşması sırasında alkışladı ve Messi güldü.

İran'ı acımasızca vuran ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da kabul etti. Kulüp sahipleri ve teknik heyetin de yer aldığı törende Trump, İran saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN İRAN'A: KESİN BİR ÖLÜMLE KARŞILAŞIRSINIZ

Trump, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız." dedi.

Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı

MESSİ HEM GÜLDÜ HEM DE ALKIŞLADI

Törende kameralara çarpıcı anlar yansıdı. Trump konuşurken, Lionel Messi ve Luis Suarez'in de aralarında bulunduğu oyuncuların alkışladığı görüldü. Ayrıca Messi'nin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşandı
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

O ülke resmen ABD'ye konum verdi: İran gemisi burada
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi

Havaalanı vurulunca, uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYahya Kezer:

O yüzden Messi"den nefret ediyorum. Çünkü vicdan yok. Ronaldo'yu üstün kılan merhameti, insaniyet...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

messsiiii

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

ABD'nin dev uçak gemisini hedef aldılar
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi nükleer silah almaya hazırlanıyor
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Sergen Yalçın, Okan Buruk'a şans tanımıyor

Beşiktaşlıların içini rahatlatan, G.Saraylıları tedirgin eden gelişme