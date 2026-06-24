Trump: İran, Hürmüz'den geçiş için para istemedi

Abd Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini kendilerine ilettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelere ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, "İran, aksini iddia eden kışkırtıcı sahte haberlere rağmen ABD'ye Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran tarafından hiçbir geçiş ücreti, sigorta masrafı veya başka herhangi bir ücret talep edilmediğini veya alınmadığını bildirdi" ifadelerini kullandı.

Bunun aksi olması durumunda müzakerelerin 'derhal biteceğini' belirten Trump, "ABD tarafından İran'a hiçbir para verilmemiş ya da kendilerine ait olan paralardan serbest bırakılmamıştır. İran'a ait ve tümüyle ABD tarafından kontrol edilen paranın bir kısmı mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerini satın almaları için ABD'li çiftçiler ve hayvancılara verilecek. İran'ın gıdaya çok acil ihtiyacı var. Biz bu gıdayı onlar için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı