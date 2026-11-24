Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump'ın girişimleri sonucunda yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın yeniden göreve getirilmesi, ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların tepkisine yol açtı. Kongre üyeleri, durumun çıkar çatışmaları açısından soruşturulmasını isterken, Trump'ın son iki yılda 23 milyon ila 86 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi satın aldığı ileri sürülüyor.

Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığına yönelik haberlerin ardından 12 Kasım'da görevinden istifa eden Jensen Huang, dün yeniden Nvidia'nın CEO'su olarak atandı.

Trump, ABD medyasına verdiği röportajda Nvidia'nın yönetim kuruluyla görüştüğünü ve Huang'ı yeniden göreve getirmeleri için kurul üyelerini ikna ettiğini açıkladı. Trump, Huang'ın ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin tartışmalara da değinerek, asıl tehdidin Huang'ı kaybetmek olduğunu savundu.

NVIDIA'NIN HİSSELERİNDE OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

Huang'ın yeniden göreve getirilmesinin ardından Nvidia hisseleri yüzde 31 yükselirken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar arttı. Gelişme, ABD borsalarında yaklaşık bir haftadır devam eden düşüş serisinin sona ermesine de katkı sağladı.

KONGREDE İKİ PART İ DEN DE TEPK İ

Demokratların ocak ayında Temsilciler Meclisinde çoğunluğu devralmasıyla Meclis Başkanı olması beklenen Hakeem Jeffries, Huang'ın yeniden atanmasını "savunulamaz bir karar" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren da kararı eleştirerek, Trump yönetiminin Huang'ın yeniden atanmasını desteklemek üzere hangi üst düzey yetkililerin Nvidia'ya ne tür bilgiler verdiğini Kongreye açıklaması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Don Bacon Nvidia'nın Huang olmadan yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyetçi Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Tom Cotton da kararı eleştirdi.

Huang'ın 1 Aralık'ta Temsilciler Meclisinin üç komitesinin kapalı oturumunda, 3 Aralık'ta ise Senato Bankacılık Komitesinde ifade vermesi bekleniyor.

TRUMP 'I N NVIDIA YAT IRIMLARI GÜNDEMDE

İngiltere merkeli BBC'nin Trump'ın son iki yıla ilişkin resmi mali beyanları üzerinde yaptığı incelemeye göre, ABD Başkanı farklı yatırım hesapları üzerinden 85 ayrı işlemle toplam 23 milyon ila 86 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi satın aldı.

Trump, yeniden başkanlık görevine gelmesinden bu yana Nvidia hisselerinde 19 ayrı satış işlemi de gerçekleştirdi.

Huang'ın istifasının ardından Nvidia hisselerinde yaşanan düşüşün Trump'ın elindeki hisselerin değerini de etkilemiş olduğu yönünde haber ABD basınının da gündeminde.

Trump ve Beyaz Saray, daha önce başkanlık görevinin kişisel mali kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Trump, yatırım hesaplarına ilişkin kararları kendisinin almadığını, Beyaz Saray da Trump'ın şirketlerinin oğulları tarafından yönetilen bir tröste devredildiğini vurgulamıştı.

ABD merkezli CNN'in konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD borsalarında yaşanan düşüşün ardından Trump, Huang'ın yeniden göreve getirilmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance'i görevlendirdi.

Vance, 72 saat boyunca Huang ile doğrudan koordinasyon içinde Nvidia yönetim kurulunu ikna etmeye çalıştı. Yönetim kuruluna, Huang'ın ulusal güvenliği tehdit edebilecek yasa dışı veya uygunsuz bir eylemde bulunduğuna ilişkin hükümetin herhangi bir kanıt tespit etmediği yönünde güvence verildi.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, Alice Huang'ın yöneticiliğini yaptığı Singapur merkezli teknoloji şirketi Megaspeed'i ihracat kısıtlamaları uygulanan şirketlerin yer aldığı listeye almaya hazırlanıyor. ABD'li yetkililer, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Megaspeed aracılığıyla Çin'e ulaştırılmış olabileceğinden endişe ediyor.

Kaynak: ANKA