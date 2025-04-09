Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergileri resmen yürürlüğe girdi. Trump'ın Çin'e uygulanacağını açıkladığı yüzde 50'lik son ek gümrük vergisinin de hayata geçmesiyle ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin toplam oranı yüzde 104'e ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere uygulama kararı aldığı yüzde 10'luk temel gümrük vergisinin 5 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı tarifeler de bugün Türkiye saati ile 07.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Trump'ın Çin'in misilleme hamlesine tepki olarak uygulanacağını açıkladığı yüzde 50'lik son ek gümrük vergisi de resmen yürürlüğe girdi. Böylece ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin toplam oranı yüzde 104'e ulaştı.

TRUMP GÜMRÜK VERGİLERİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Trump'ın tüm ülkelere uygulama kararı aldığı yüzde 10'luk temel gümrük vergisi 5 Nisan'da yürürlüğe girerken, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı tarifelerin ise 9 Nisan'da uygulanmaya başlanacağı bildirilmişti. Bazı ülke ve bölgelere uygulanacak karşılıklı gümrük vergisi oranları "Avrupa Birliği yüzde 20, Sırbistan yüzde 37, İngiltere yüzde 10, Vietnam yüzde 46, İsrail yüzde 17, Güney Afrika yüzde 30, Japonya yüzde 24, Norveç yüzde 15, Tayvan yüzde 32, İsviçre yüzde 32 ve Çin yüzde 34" olarak açıklanmıştı. Türkiye ise yüzde 10'luk temel gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer almıştı.

ÇİN TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINA KARŞI MİSİLLEME HAMLESİ YAPMIŞTI

Öte yandan, Trump'ın uluslararası ticarette adaleti sağlama iddiasıyla uygulama kararı aldığı karşılıklı gümrük vergilerine Çin misilleme ile yanıt vermişti. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın Çin'i hedef alan yüzde 34'lük gümrük vergisi uygulamasına tepki olarak 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

TRUMP YÜZDE 50'LİK EK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMA TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'in ABD'ye misilleme olarak yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı almasına tepki göstererek "Oysa ben, ABD'ye karşı uzun süredir devam eden bu haksız vergi uygulamalarının üzerine misilleme yapan her ülkenin, anında çok daha yüksek ek vergilerle karşılaşacağı konusunda açıkça uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Çin'in ABD'ye uyguladığı yüzde 34'lük misilleme vergisini 8 Nisan'a kadar geri çekmemesi halinde, ABD'nin 9 Nisan'dan itibaren Çin'e yüzde 50 oranında bir ek vergi daha uygulayacağını duyurmuştu.

ÇİN KARŞI ÖNLEMLER ALINACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirme tehdidine karşı Çin'in sonuna kadar savaşacağı belirtilerek, "Çin, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla karşı önlemler alacaktır" ifadesi kullanılmıştı. "ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidi, hata üstüne hatadır. Bu, Amerikan tarafının şantajcı doğasını bir kez daha ortaya koymaktadır" denilen açıklamada, "Bunu asla kabul etmeyeceğiz. ABD tarafı yanlış yolda ilerlemeye kararlıysa Çin sonuna kadar savaşacak" ifadelerine yer verilmişti.