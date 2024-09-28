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Trump, Başkan Seçilirse Google'a Dava Açacağını Açıkladı

Trump, Başkan Seçilirse Google'a Dava Açacağını Açıkladı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkan seçilmesi durumunda Google hakkında dava açma amacı olduğunu belirtti. Trump, Google'ın kendisi hakkındaki olumsuz haberleri öne çıkardığını, rakibi Kamala Harris hakkında ise olumlu haberler yayınladığını iddia etti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesi halinde Google'a karş dava açacağını ifade etti. Trump, şirketin kendisi hakkında olumsuz haberler yayınladığını ancak 2024 seçimlerindeki rakibi Kamala Harris hakkında olumsuz haber yayınlamadığını iddia etti.

Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım ABD Başkanlık seçimlerindeki başkan adayı Donald Trump, başkan seçilmesi halinde Google hakkında ceza davası açacağını duyurdu. Trump açıklamasında, "Google'ın yasadışı bir şekilde sadece benim hakkımda kötü hikayeleri ortaya çıkaran ve görüntüleyen, bazıları bu amaç için uydurulmuş bir sistem kullandığı ve aynı zamanda sadece Kamala Harris hakkındaki iyi hikayeleri ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Bu yasa dışı bir faaliyettir ve umarız Adalet Bakanlığı bu bariz Seçim Müdahalesi nedeniyle onları cezai olarak kovuşturur. Aksi takdirde, Ülkemizin Yasalarına tabi olarak, Seçimleri kazanıp Birleşik Devletler Başkanı olduğumda, en üst düzeyde kovuşturulmalarını talep edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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