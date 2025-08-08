Trump, Azerbaycan ve Ermenistan Liderlerini Beyaz Saray'da Ağırlayacak

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da barış anlaşmasına imza atacaklarını açıkladı. Bu tarihi zirve iki ülke arasındaki çatışmayı sonlandırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlayacağını belirtti. Trump, açıklamasında, "Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın (cuma), Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını vurgulayan Trump, 'savaşı kendisinin durdurduğunu' savundu. Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak" açıklamasını yaptı.

Trump, her iki ülkeyle ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını da kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
