Trump, Askeri Üste Üst Düzey Komutanlarla Toplandı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de Amerikan ordusunun yüzlerce üst düzey komutanını Virginina'da bir askeri üste topladı.

Trump burada yaptığı konuşmada ordunun işleyişi ve küresel konular da dahil birçok konuda mesaj verdi.

Trump, "Birlikte savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz. Bu, bu ülkeyi inşa eden ve kazandıran ruhtur" dedi.

Trump ayrıca ülkesinin içeriden bir "savaşla" karşı karşıya olduğunu, bunun hem suç hem de göçten kaynaklandığını savundu.

Trump, bazı Amerikan şehirlerinde Ulusal Muhafızların katıldığı operasyonların önemine dikkat çekerek "Bu da bir savaştır, içeriden gelen bir savaş" ifadesini kullandı.

Yılda iki kez fiziksel yeterlilik testi yapılacak

Toplantıda Trump'tan önce söz alan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth orduda görev yapacak askerlerin fiziksel yeterlilik testlerinde "en yüksek erkek standardını" karşılaması gerektiğini söyledi.

Bu durumun bazı kadınların orduda görev almasını engelleyebileceğini kabul etti.

"Standartlar tek tip, cinsiyetten bağımsız ve yüksek olmalıdır" diyen Hegseth, konuşmasında Pentagon'daki "savaşçı karakter" vizyonunu yineledi.

Buna göre, askerlerin yılda iki kez fiziksel yeterlilik testine girmesi ve belirli boy-kilo ölçütlerini karşılaması gerekecek.

Bu kadar üst düzey ismin aynı anda bir araya gelmesinin nadir olduğu vurgulanıyor.

Geçen hafta askeri liderlere kısa süreli bir bildirimle toplantıya katılma çağrısı yapılmış, bunun ardından Trump ve Hegseth'in ne söyleyeceği konusunda çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Hegseth'in konuşmasının büyük kısmı Amerikan ordusunun kültürü, eğitim, liderlik ve "on yıllardır süren çöküşün düzeltilmesi" üzerineydi.

Bakan, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını eleştirdi, subay kadrosunu "risk almaktan kaçınmakla" suçladı.

Subayların "iklim değişikliği oyalamaları", "uyandırılmış saçmalıklar" ve "toksik" lider olarak damgalanma korkularıyla huzursuz edildiğini savundu.

"Askerlerimiz en iyi ve en yetenekli liderler tarafından yönetilmeyi hak ediyor" diyen Hegseth, "Uzun süredir bunu yapmadık" ifadelerini kullandı.

Hegseth'in konuşması sırasında salondaki generaller ve üst düzey personelin gözle görülür ya da duyulur bir tepkisi olmadı.

Hegseth sahneye çıkarken ve ayrılırken duyulan yüzlerce askeri botun yere vurma sesi dışında sessizlik hâkimdi.

Çoğu, bakan konuşurken küçük saha defterlerine notlar aldı.

'Hiç böyle bir şey görmedim'

Salı günü yapılan toplantıya Avrupa, Güney Kore ve Ortadoğu'daki üslerden gelen subaylarla birlikte 800'den fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Katılımcılar saatler öncesinden üste toplanmış, ordu kollarına göre Kara Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Donanma, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri üniformalarıyla düzenli şekilde oturtuldu.

Çoğu, Afganistan, Irak ya da 11 Eylül saldırılarının ardından başlatılan geniş çaplı Amerikan terörle mücadele operasyonlarında görev yaptıklarını gösteren madalyalar taşıyordu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise medyanın toplantıyı "büyük bir meseleye dönüştürdüğünü" söyleyerek Hegseth'in generalleriyle yüz yüze görüşmesinin "pek de olağandışı olmadığını" savundu.

Ancak NATO Askerî Komite Başkanı, İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone, AP'ye yaptığı açıklamada "49 yıllık hizmetim boyunca böyle bir şey görmedim" dedi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Mark Cancian ise Reuters'a "Neden bunun sanal ortamda yapılmadığı anlaşılmaz. Böylece üst düzey subayların seyahat için bu kadar zaman harcamasına gerek kalmazdı" dedi.

Cancian, Hegseth'in mesajlarının yüz yüze iletildiğinde daha güçlü olacağını düşündüğünü tahmin ettiğini de ekledi.