Trump, AB'ye Yüzde 50 Tarife Uygulamasını Erteledi

Trump, AB'ye Yüzde 50 Tarife Uygulamasını Erteledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne uygulanması planlanan yüzde 50 tarife kararını, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi doğrultusunda 9 Temmuz 2025'e erteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Von der Leyen'in 1 Haziran 2025 olarak belirlenen yüzde 50'lik tarife için ek süre talebinde bulunduğunu belirten Trump, bunun üzerine tarifeyi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini açıkladı. Trump, AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin hızlıca başlayacağını kaydeden von der Leyen'e ilgisi için de teşekkür etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'la iyi bir görüşme yaptığını vurgulayarak, "AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor. Avrupa, ticaret anlaşması görüşmelerini hızlı ve kararlı bir şekilde ilerletmeye hazır. İyi bir anlaşmaya varmak için 9 Temmuz'a kadar zamana ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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