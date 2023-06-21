TİKA, Kuzey Makedonya'da arıcılıkla uğraşan ailelere malzeme desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinde arıcılıkla uğraşan ailelere malzeme desteğinde bulundu.

Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kuzey Makedonya'nın orta kesimlerindeki Gradsko kasabası yakınlarında düzenlenen arıcılık malzemeleri dağıtım törenine TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ile arıcılar katıldı.

Söğüt, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA olarak Kuzey Makedonya'da kalkınma işbirliği merkezli projeler yürüttüklerini anımsattı.

TİKA'nın bugüne kadar Kuzey Makedonya'da başta eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel işbirliği, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık gibi birçok sektörde proje ve faaliyetler geliştirdiğini aktaran Söğüt, "Bunların içinde özellikle tarım ve hayvancılık gibi sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, özellikle kırsal bölgede yaşayan insanların, çiftçilerimizin hayatına dokunan projeler ayrı bir önem arz ediyor." dedi.

Söğüt, Kuzey Makedonya'nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine neredeyse her bölgede tarım projelerini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında temel olarak eğitimler, arı kovanları, arı ailesi, arıcılık temel ekipmanları ve kıyafetleri hibeleri gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Köprülü, Kırçova ve Kumanova'nın bölgelerinden 30 çiftçiye 10'ar kovan olmak üzere toplamda 300 arı kovanı temin ettikleri bilgisini veren Söğüt, proje kapsamında ilk defa arıcılığa başlayan ve uzun yıllardır bu işle uğraşan kişilere destek verildiğini söyledi.

Amaçlarının daha fazla üretim, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması, aile gelirlerine katkı sağlanması ve daha geniş yelpazede ürün alınabilmesi olduğunu vurgulayan Söğüt, arıcılıktan yalnızca bal gibi ürünlerin değil, arı sütü ve propolis gibi özellikle salgın döneminden sonra çok fazla revaç bulan ürünlerin de elde edildiğini sözlerine ekledi.