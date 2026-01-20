Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'de

Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC'nin ekonomik kapasitesini artırma hedefiyle, bölgedeki bakanlarla görüşmeler yaparak ihracat stratejilerini ele aldı. Soğuk Hava Deposu Projesi ile meyve ihracatında kayıpların azaltılacağı belirtildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz kapsamında, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, KKTC Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş ile birlikte, CYPFRUVEX Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek; üretimden ihracata uzanan süreci, sahadaki ihtiyaçları ve atılacak yeni adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye olarak çok önem verdiğimiz bir husus; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve dünya ekonomisiyle güçlü bağlar kuran bir yapıya kavuşmasıdır. Bu anlayışla, KKTC'nin ihracat kapasitesini artırmayı yalnızca ticari bir faaliyet değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Kıbrıs Türkü'nün emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmaya yönelik desteklerine devam edeceklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Güzelyurt'ta hayata geçirilecek Soğuk Hava Deposu Projesi; narenciye ve yaş meyve ihracatında ürün kayıplarını azaltacak, üreticimize zamanlama ve fiyat avantajı sağlayacak stratejik bir yatırımdır. Yeşil enerjiyle çalışacak bu modern tesis, sürdürülebilir üretim vizyonumuzun da somut bir göstergesidir. İnanıyoruz ki; KKTC ne kadar üretir, ne kadar güçlenirse, Kıbrıs davamız da o denli sağlam bir zemine oturacaktır. Bu topraklarda üretilen tek bir ürünün dahi zayi olmaması için, Kıbrıs Türkü'nün emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmaya yönelik desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve yapıcı katkıları için CYPFRUVEX Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede