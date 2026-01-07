Haberler

Bakan Bolat, AB Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiser Dombrovskis ile görüştü

Bakan Bolat, AB Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiser Dombrovskis ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin AB ile entegrasyonunun önemini vurguladı ve küresel ticarette korumacılık eğilimlerine karşı işbirliği gerektiğini belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiser Valdis Dombrovskis ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Brüksel ziyaretimiz kapsamında AB Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiser Valdis Dombrovskis ile bir araya geldik. Görüşmemizde küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ve küresel kutuplaşma ortamında, Türk sanayisinin AB rekabetçiliği ve tedarik güvenliği için sahip olduğu kritik önemi vurguladık. Benzer şekilde, yatırımların artırılması ve teknik engellerin kaldırılmasına yönelik beklentilerimizi en üst düzeyde dile getirdik. Ekonomik, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda güçlü bağlara sahip olan Türkiye ve AB, artan küresel belirsizliklere karşılık entegrasyonu ve iş birliğini öne çıkararak yol almaya ve küresel sorunlara çözüm bulmaya devam edecektir. Bu kapsamda, AB ile yeşil ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin bütünlüğünü koruma noktasında ortak hareket etmenin önemine dikkati çektik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
