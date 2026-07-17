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Ticaret Bakanı Bolat, AB Komisyonu Üyesi Kos ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Bolat, AB Komisyonu Üyesi Kos ile bir araya geldi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ticaret ve ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanları ele alındı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel ziyaretimiz kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Sayın Marta Kos ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye ile AB arasındaki ticaret ve ekonomik entegrasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik ortak vizyonumuzu ele aldık. Bu kapsamda, bağlantısallığın artırılması, Gümrük Birliği'nin etkin işleyişinin geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerimizin yeni iş birliği alanlarıyla derinleştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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