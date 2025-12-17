THY'den yeni rota, dev kampanya! Bu tarihlere dikkat

Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağını genişletmeye devam ederken İstanbul'dan Romanya'nın önemli şehirlerinden Temeşvar'a direkt seferlerin 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Yeni hatla birlikte THY, Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

YENİ ROTA, DEV KAMPANYA

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olarak, Temeşvar uçuşlarımızın başladığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, yolcular için özel bir kampanyaya da dikkat çekilerek, uçak biletlerinin 31 Ocak 2026 tarihine kadar satın alınması halinde, 1 Nisan–30 Eylül 2026 döneminde 139 Euro'dan başlayan fiyatlarla seyahat edilebileceği belirtildi.

HEM EKONOMİK HEM KÜLTÜREL BAĞLARA KATKI SAĞLAYACAK

Yeni direkt seferlerin, hem turistik hem de ticari açıdan İstanbul ile Temeşvar arasındaki ulaşımı kolaylaştırması ve iki şehir arasındaki ekonomik ve kültürel bağlara katkı sağlaması bekleniyor.