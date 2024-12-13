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TBMM Başkanvekili'nden Bakan Bak'a uyarı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'a tepki gösterdi. Karşılıklı konuşmalara müdahale eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bakan Bak'ı uyararak konuşma yaptığı zaman cevap vermesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Oturumda zaman zaman gergin anlar da yaşanıyor. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında sözlü tartışma yaşandı.

BAKAN BAK'A UYARI

Dindar konuşmasının ardından Bakan Bak'a doğru söylemlerde bulundu. Bakan Bak'ın da karşılık vermesi üzerine Meclis'te sesler yükseldi. O anlara müdahale eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bakan Bak'ı "Bir dakika. Sayın Bakan, uzun bir konuşmanız olacak. Orada cevap vermeniz daha doğru olur" diyerek uyardı.

TBMM Başkanvekili'nden Bakan Bak'a uyarı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİzmarit:

Birazdan alakasızca yorumlar hükümet düşmanlarıyla dolar. Çünki sadece algı oluşturup hükümet suçlu düşüncesi yaratma konusunda başarı elde etmişler bugüne kadar :D

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