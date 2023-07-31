Taliban, Afganistan'da Müzik Aletlerini Yakarak Kültürel Soykırım Yaptı

Afganistan'da Taliban yönetimi müziğin 'ahlaki yozlaşmaya' yol açtığı iddiasıyla binlerce dolarlık müzik aletini yakarak kültürel soykırım yaptı. Taliban'ın getirdiği kısıtlamalar arasında kamuya açık alanlarda müzik çalınmasının yasaklanması da bulunuyor. Müzik aletlerinin yakılması, Afganistan'da Taliban iktidarında yaşanan kültürel soykırımın bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Afganistan’da Taliban yönetimi müziğin “ahlaki yozlaşmaya” yol açtığı iddiasıyla, müzik aletlerini yaktı.

Cumartesi günü ülkenin batısında yakılan ateşte, binlere dolarlık müzik aleti kül oldu.

Taliban 2021’de iktidara gelmesinden bu yana, kamuya açık alanlarda müzik çalınması da dahil çok sayıda kısıtlama getirdi.

Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nün kurucusu Ahmad Sarmast, müzik aletlerinin yakılmasını “kültürel soykırım ve müzik vandalizmi” diye tanımladı.

Sarmast BBC’ye yaptığı açıklamada “Sanatsal özgürlük Afganistan halkından esirgeniyor…Herat’ta müzik aletlerinin yakılması, Afganistan’da Taliban iktidarında yaşanan kültürel soykırımın sadece küçük bir örneği” dedi.

İnternette yer alan fotoğraflarda, Herat’ta ateşe verilen enstrümanlar arasında bir gitar, küçük bir org ve bir tür davul olan tabla görülüyor. Ayrıca amfiler ve hoparlörler de bulunuyor. Aletlerin çoğu, kentteki düğün salonlarından toplanmıştı.

Afganistan’da Taliban’ın ilk iktidar dönemi olan 1990’lı yılların ortalarından 2001’e dek canlı müziğin yanı sıra televizyon ve radyo yasaklanmıştı.

Takip eden 20 yıl içinde Afgan müzik piyasası canlandı ancak Taliban’ın Ağustos 2021’de geri dönmesiyle çok sayıda müzisyen ülkeden kaçtı.

Hala ülkede yaşayan şarkıcı ve müzisyenlerin de dayağa ve ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtiliyor.

Taliban’ın sert önlemlerinin büyük kısmı kadınları hedef aldı. Burka giyilmesi şart koşulurken, 72 kilometreden uzun yolculuklarda yanlarında bir erkek akrabalarının olması kuralı getirildi.

Kadınların okullara, üniversitelere, spor salonlarına ve parklara girişi yasaklandı.

Taliban, İslami olmadığı iddiasıyla ülkedeki tüm kuaförler ve güzellik salonlarını da geçen hafta kapatmıştı.