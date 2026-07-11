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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Trump telefonda görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Trump telefonda görüştü
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ABD-İran müzakereleri ve deniz ticaret yollarının güvenliği değerlendirildi.

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Suudi basını, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki deniz ulaşımı ve deniz ticaret yollarının güvenliğinin önemine dikkat çekildiği, bölgesel güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkı sunacak her türlü çabanın desteklenmesi gerektiği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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