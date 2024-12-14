Suriyelilerin dönüşünden en çok etkilenecek sektörler belli oldu

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından milyonlarca Suriyeli ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir Türkiye'de bulunan milyonlarca insanın farklı iş kollarında istihdam edilmeleri, bu kişilerin gidişatının neden olabileceği eleman boşluğunu gündeme getirdi.

Türkiye'de bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyeli, özellikle tarım, inşaat, tekstil ve çeşitli sanayi sektörlerinde üretim ve ekonomiye dahil olmuş durumda. Uzmanlar, Suriyelilerin bir anda tüm iş kollarından çekilerek ülkelerine dönmelerinin risk oluşturabileceğini, buna karşılık dönüşün zamana yayılması durumunda ise bu riskin en asgariye ineceğini vurguluyor.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜYLE TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK AZALABİLİR

Suriyeli mültecilerin dönmesi durumunda özellikle söz konusu sektörlerde iş pozisyonu açığını beraberinde getireceğine dikkat çekiliyor. Bu durumunda hem bu sektörlerde çalışan Türk işçilere alternatif iş olanağı sunacağı ya da işsizlere çalışma hayatına katılma imkanı doğuracağı belirtiliyor. Bu tablonun gerçekleşmesi durumunda Türkiye'de önümüzdeki dönemde işsizlik rakamlarının da bir hayli azalması mümkün.

KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Suriyelerin geri dönüşü ile birlikte kentsel yapıda da bir değişim söz konusu. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde konut fiyatları ve kiraların geçici olarak düşmesi de gündemde yerini alması bekleniyor. Böylece de özellikle büyükşehirlerde konut piyasasında yeniden dengeleme olabilir.