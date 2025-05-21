Suriye ve AB Arasında Ekonomik Yaptırımların Kaldırılması Üzerine Görüşme

Suriye ve AB Arasında Ekonomik Yaptırımların Kaldırılması Üzerine Görüşme
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, AB'nin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı ve iş birliği vurgusunda bulundu.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. AB'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları tamamen kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Şeybani, AB tarafından alınan yaptırımları kaldırma kararının, Suriye ile Avrupa arasındaki iş birliğini güçlendirme ve bölgede istikrarı destekleme yönündeki samimi isteğin olumlu bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İki taraf arasında siyasi, insani ve ekonomik alanlarda ortak adımlar atılması, koordinasyonun artırılması ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi yönünde mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, "Taraflar ayrıca erken toparlanma planları ve yeniden imar sürecine ilişkin yakın iş birliğinin önemine değinerek, temel ihtiyaçlara etkin şekilde yanıt verilmesi ve altyapının desteklenmesi konusunda birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, AB ile Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkeler ile ilgili uluslararası kurumlarla iş birliği içinde Suriyeli mültecilerin onurlu ve gönüllü dönüşlerine yönelik planların başlatılması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu da bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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