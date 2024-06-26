Suriye medyasından dikkat çeken araştırma! Türklerden 3 kat daha pahalıya satıyorlar

Enab Baladi, Türk ve Suriye mağazalarında satılan bazı ürünlerin fiyatlarında eşitsizlik olduğunu, bu ürünlerin bazılarının Suriye marketlerinde Türk mağazalarına göre belirgin şekilde daha pahalı olduğunu gözlemledi. Suriyeli bakkallardaki fahiş fiyatın yanı sıra kaçak tütün satışı, elden para transferi gibi usulsüz işlerin yapıldığı vurgulandı.

BAKKALLARDA BİR ARAYA GELEREK SOSYALLEŞİYORLARMIŞ

İstanbul'da 530 binden fazla Suriyelinin yaşadığı bölgede peş peşe açılan Suriyeli bakkallar mercek altına alındı. "Türkiye'deki Suriye marketleri: Mal satmanın ötesinde bir buluşma yeri" başlıklı haberde bu bakkalların aynı zamanda Suriyelilerin Türkiye'deki durumlarına ilişkin sohbetlerin paylaşıldığı sosyal platformlar olarak da işlev gördüğü ifade edildi. Suriyelilerin, bakkallarda buluşarak seyahat veya Türkiye'den göç için para biriktirmek amacıyla Türk lirasını dolara çevirmeyi de içeren seyahat ve göç etme istekleriyle ilgili kaygılarının bir kısmını tartıştıkları haberde yer aldı.

DAHA PAHALIYA ÜRÜN SATIYORLAR

Suriye'den gelenlerin zaman içinde sayılarının artmasıyla birlikte Suriyeli bakkalların da sayısının arttığına dikkat çekilirken, eskiden sadece Suriye menşeili ürünlerin yer aldığını fakat bunun zamanla değişerek Türk mallarının da satıldığı belirtildi. Haberde ayrıca bazı ürünlerin Suriyeli bakkallarda Türk mağazalarına kıyasla çok daha pahalı olduğunu gözlemledi.

YASAL OLMAYAN İŞLEMLER YAPIYORLAR

Bu bakkalların, bazı müşteriler için cazip olabilecek borç defterinin yanı sıra, ofisler aracılığıyla veya elden teslimat yoluyla Suriye'ye para transferi, Türk lirasından ABD dolarına döviz bozdurma, resmi evrakların çıkarılması, cep telefonlarının kayıt altına alınması gibi kaçak hizmetler de sunduğu belirtildi.

"TL'DEKİ DEĞER KAYBI SURİYELİLERİN YAŞAM STANDARTLARINI ETKİLİYOR"

Haberde "Türk lirasının değerindeki düşüş, hem Türkiye'deki Türk vatandaşlarının hem de Suriyelilerin yaşam standartlarının yanı sıra, piyasa para birimi olarak Türk lirasını kullanan kuzey Suriye bölgelerini de etkiliyor." ifadelerine yer verildi.

RESMİ RAKAMLARA GÖRE 530 BİN SURİYELİ İSTANBUL'DA

İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 21 Haziran tarihli açıklamasına göre, yaklaşık 530.000 Suriyeli geçici koruma yasası kapsamında İstanbul'da ikamet ediyor.