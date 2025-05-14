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Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamayla Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Karar, Suriye'de büyük yankı uyandırırken Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, süreçte Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun Suudi Arabistan ayağında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Trump, uzun süredir devam eden Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını resmen ilan etti. Bu açıklama Şam'da büyük yankı uyandırırken, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar karar sonrası duygularına hakim olamayarak canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan al-Shar, alınan karardan dolayı sürece büyük katkı sağlayan başta Türkiye olmak üzere, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür etti. Konuşmasında Suriye halkının ve diplomasisinin bu süreçte oynadığı role de dikkat çeken Bakan al-Shar, "Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Suriye liderliğine ve halkımıza minnettarız. En içten teşekkürlerim de Sayın Donald Trump'a" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN "ERDOĞAN" VURGUSU

Öte yandan Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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