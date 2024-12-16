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Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu

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61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhalif grupların başındaki Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed el-Colani, Suriye'yi nasıl yönetecekleri ile ilgili konuştu. Colani, mevcut para biriminin istikrar kazanmasının ardından yeni para birimine geçileceğini de sözlerine ekledi.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğünü yaptığı silahlı muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasıyla son bulan operasyonların ardından bir anda dünyanın tanıdığı isim haline gelen HTŞ lideri Colani, ülkeyi nasıl yönetecekleri ile ilgili bilgiler verdi.

"ZORUNLU ASKERLİK KALDIRILACAK"

AlarabyTV'ye konuşan Colani, Suriye devletini nasıl yöneteceğine dair ilk kapsamlı açıklamalarında "Zorunlu askerlik kaldırılacak, silahlı gruplar dağıtılacak, silah yalnızca devletin elinde olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARA BİRİMİNE GEÇECEĞİZ"

"Çok önemli ekonomik kararlar alınacak" diyen Colani, mevcut para biriminin istikrar kazanmasının ardından yeni para birimine geçileceğini de duyurdu. Öte yandan Colani röportajda "Öncelikli olarak yıkılan evlerin inşası ve son göçmene kadar tüm mültecilerin geri dönüşü sağlanacak" ifadelerini de kullandı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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80 kişilik ekip Türkiye'den Suriye'ye doğru yola çıktı
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Süper Lig devinde oynamak için can atıyor
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Ettiği küfürleri görmeniz lazım
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMengele:

Osmanli parasi gelsin,yok yok arap parasi yok yok Türk lirasi gelsin üzerinde Tayip resmi olan liralar olsun

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme75
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Haber Yorumlarıemre null:

paralara dunya lideri unvanına sahip Sayin cumhurbaşkanımızın fotolari basilmalidir

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme51
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Haber YorumlarıErcan null:

eğer Suriye Bir hristiyan ülkesi olsaydı yardımlar çığ gibi toplanır orayı kalkındırmaya çalışılırdı şimdi Suriyeliler ülkelerine dönüyor o kadar para harcıyorlardı şimdi versinler oranın kalkınması için para niye vermiyorlar Avrupa'nın iki yüzlü şerefsiz oldu buradan belli işte.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıErol Birol :

Şimdi bu resimdeki adam suriyeyi Demokrasi getiricek öylemi? Daha çok beklersiniz.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıMasuk Cetin:

O.ç admin bu adamı böyle paylaşarak neden algı yapıyorsun.

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

İsraili ülkenden kovala o iş kolay

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Haber YorumlarıVEFA:

Bunların kafa güzel mi ya!.. Suriye ye bomba yağıyor bomba. Ne parası, ne yenisi, memleket kalacak mı bakalım!!

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Haber YorumlarıHÜSEYİN İMANLIK:

Şu haberlerinizin sonunda NE OLMUŞTU zırvalığı çok gereksiz çok

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Haber YorumlarıMesut123:

Elli yılda belinizi dogrultursaniz... Olur... Ama sizin ömrünüz beş yıl... ABD sizi başka yere kaydiracak...

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Haber YorumlarıYilbay Budak:

Yorumları okuduğum zaman ülkemde ne kadar hain olduğun görünüyorum tabiki birede Fetonun PÇleri…

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