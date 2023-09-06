Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana yerinden edilen kişi sayısı 7.1 milyona yükseldi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), son rakamlara göre Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana ülke içinde yerinden edilen kişi sayısının neredeyse iki katına çıkarak 7.1 milyona yükseldiğini açıkladı. Çatışmaların neden olduğu insani kriz ve komşu ülkelere kaçanların sayısı da belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), son rakamlara göre Sudan'da Nisan ortasında çatışmaların başlamasından bu yana ülke içinde yerinden edilen kişi sayısının neredeyse iki katına çıkarak 7.1 milyona yükseldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı IOM'dan dün yapılan yazılı açıklamada, IOM Yerinden Edilme İzleme Matrisi (DTM) tarafından açıklanan son rakamlara göre Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının neredeyse iki katına çıktığı belirtildi. Sudan'da yaklaşık 7.1 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği ve bunların 3.8 milyonunun Nisan ortasında başlayan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) arasındaki çatışmaların ardından yerinden edildiği ifade edildi.

"ÇATIŞMA CİDDİ BİR İNSANİ KRİZE NEDEN OLDU"

Açıklamada, "Çatışma gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığının son derece şiddetli hale gelmesiyle ciddi bir insani krize neden oldu. Kesilen ticaret yolları ve sınırlı erişim nedeniyle temel malların fiyatları önemli ölçüde artmış ve Sudan genelinde kuşatma altındaki kasaba ve şehirlerde kalanlar için karşılanamaz hale gelmiştir. Cinsiyete dayalı şiddet, zorla yerinden edilme ve sivillerin öldürülmesi de dahil olmak üzere yaygın insan hakları ihlalleri rapor edilmiştir" denildi.

Çatışmaların başlamasından bu yana Sudan'da 1 milyondan fazla kişinin komşu ülkeler Çad, Mısır, Güney Sudan, Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya'ya kaçtığı ve bunların yüzde 67'sini Sudan vatandaşlarının oluşturduğu belirtildi. Ülkedeki ihtiyaçların her zamankinin en yüksek seviyesinde olduğu, neredeyse ülke yarısına tekabül eden 24.7 milyon kişinin insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğu aktarıldı.