Singapur'da Ulusal Gün Geçit Töreni Kutlamaları

Singapur'un Padang kentinde düzenlenen Ulusal Gün Geçit Töreni'nde gösteri yapan "Kızıl Aslanlar" ekibinden bir paraşütçü, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

SİNGAPUR, 10 Ağustos (Xinhua) -- Singapur'da ülkenin 58. bağımsızlık yıl dönümünü kutlamak üzere Ulusal Gün Geçit Töreni gerçekleştirildi. Çarşamba günü ikonik Marina Körfezi yakınlarındaki açık bir eğlence alanı olan Padang'da düzenlenen törende askeri gösteriler, performanslar ve havai fişek gösterileri yer aldı.

Singapur'un Padang kentinde düzenlenen Ulusal Gün Geçit Töreni'nde formasyon halinde uçan uçaklar, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un Padang kentinde düzenlenen Ulusal Gün Geçit Töreni'nde gösteri yapan "Kızıl Aslanlar" ekibinden paraşütçüler, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un Padang kentinde düzenlenen Ulusal Gün Geçit Töreni'nde formasyon halinde uçan helikopterler, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un Padang kentinde düzenlenen Ulusal Gün Geçit Töreni'nde gösteri yapan "Kızıl Aslanlar" ekibinden paraşütçüler, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un Padang kentinde düzenlenen Ulusal Gün Geçit Töreni'nde gösteri yapan "Kızıl Aslanlar" ekibinden paraşütçüler, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un Padang kentinde düzenlenen Ulusal Gün Geçit Töreni'nde gösteri yapan "Kızıl Aslanlar" ekibinden paraşütçüler, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)