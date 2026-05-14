ABD ve Çin liderleri Pekin'de bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda Çin'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Şi, görüşmede, dünyanın yeni bir kavşağa geldiğini bildirdi. Şi, "Çin ve ABD, 'Tukidides Tuzağı'nı aşarak büyük ülkeler arasındaki ilişkiler için yeni bir model oluşturabilir mi? Küresel zorlukların üstesinden gelerek dünyaya daha fazla istikrar kazandırmak için birlikte çalışabilir mi? İki halkın refahına ve insanlığın geleceğine odaklanarak ikili ilişkiler için parlak bir gelecek yaratabilir mi? Bunlar, büyük ülke liderlerinin çağımız için birlikte cevaplaması gereken sorulardır" dedi.

'2026, ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNDE DÖNÜM NOKTASI OLMALI'

Çin ile ABD arasındaki ortak çıkarların anlaşmazlıklardan daha büyük olduğunu söyleyen Şi, iki ülkenin kendi başarılarının birbirleri için birer fırsat olduğunu ve istikrarlı Çin-ABD ilişkilerinin dünyanın yararına olduğunu belirtti. Şi, "Rakip değil, ortak olmamız gerekiyor. Karşılıklı olarak birbirimize katkı sağlayıp ortak refaha ulaşmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin doğru şekilde bir arada yaşamasının yolunu açmalıyız" ifadelerini kullandı.

Trump ile iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren önemli konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmayı temenni ettiğini aktaran Şi, "Başkan Trump ile ikili ilişkilerimizi iyi şekilde yönlendirmeye ve 2026 yılının Çin-ABD ilişkilerinde geçmişten geleceğe uzanan tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl olmasını sağlamaya hazırız" diye konuştu.

Şİ: ÇİN-ABD EKONOMİK İLİŞKİLERİ KAZAN-KAZAN NİTELİĞİNDE

Cumhurbaşkanı Şi Cinping, ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağını vurgulayarak, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kazan-kazan temelinde geliştiğini kaydetti. Şi, "Anlaşmazlıklar ve sürtüşmelerin bulunduğu durumlarda, eşitlik zemininde istişare tek doğru tercihtir" açıklamasını yaptı.

Tayvan ile ilgili de değerlendirmede bulunan Şi, bu konunun Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olduğunu dile getirdi. Şi, "Tayvan meselesi iyi yönetilirse ikili ilişkiler genel olarak istikrarlı kalabilir; kötü yönetilirse iki ülke arasında çatışmalar, hatta ihtilaflar yaşanabilir. Bu durum Çin-ABD ilişkilerini çok tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı