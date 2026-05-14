Çin Devlet Başkanı Şi: İki ülke rakip değil, ortak olmalı

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, "İki ülke iş birliği yaparsa her ikisi de kazanır, çatışırsa her ikisi de zarar görür. İki ülke rakip değil, ortak olmalı" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump onuruna Pekin'de karşılama yemeği verdi. Büyük Halk Toplantı Sarayı'nın Altın Salonu'nda düzenlenen yemeğin ardından Şi ve Trump sırayla konuşma yaptı.

Şi konuşmasında, bu yılın Çin'in '15'inci Beş Yıllık Plan' döneminin başlangıç yılı olduğunu hatırlattı. 5 bin yılı aşkın Çin medeniyetinin temelleri üzerinde yükselen 1,4 milyardan fazla Çinlinin, yüksek kaliteli kalkınma yoluyla Çin tarzı modernleşmeyi kapsamlı biçimde ilerlettiğini söyledi. Bu yılın aynı zamanda ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü olduğunu kaydeden Şi, 300 milyondan fazla Amerikalının vatanseverlik, yenilikçilik ve öncü ruhu yeniden canlandırarak ülkelerini yeni bir yolculuğa taşımaya devam ettiğini aktardı.

Şi, hem Çin halkının hem de ABD halkının büyük halk olduğunu vurgulayarak, "Çin ulusunun büyük şahlanışını gerçekleştirmek ile ABD'yi yeniden büyük kılmak, birbiriyle çelişkili değildir, tam tersine birbirini destekleyebilir ve dünyaya fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

'İKİ ÜLKE İŞ BİRLİĞİ YAPARSA HER İKİSİ DE KAZANIR'

Çin Devlet Başkanı Şi, 55 yıl önce Çin ve ABD arasındaki 'Masa Tenisi Diplomasisi'nin, iki ülke arasındaki 20 yılı aşkın donmuş ilişkilerin kapısını araladığını ve çağdaş uluslararası ilişkiler tarihinde önemli bir olay olarak yerini aldığını bildirdi. Şi, "Yeni konjonktürde Başkan Trump ile defalarca yüz yüze görüşme ve telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Çin-ABD ilişkilerinin genel istikrarını korumak için çaba sarf ettim. Her ikimiz de Çin-ABD ilişkisinin günümüz dünyasındaki en önemli ikili ilişki olduğu ve bu ilişkinin iyi yönetilmesi gerektiği, asla kötüye gitmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. İki ülke iş birliği yaparsa her ikisi de kazanır, çatışırsa her ikisi de zarar görür. İki ülke rakip değil, ortak olmalı. İkili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde gelişmesini teşvik etmek, dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirmek üzere ülkelerimiz arasında yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkileri inşa etmek konusunda mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Çin-ABD ilişkilerinin iki ülkenin 1,7 milyardan fazla insanının refahını kapsarken dünyanın 8 milyarı aşkın insanının çıkarlarını da ilgilendirdiğini dile getiren Şi, bu büyük tarihi sorumluluğu birlikte üstlenerek Çin-ABD ilişkileri gemisini doğru rotada istikrarlı biçimde ilerletmeleri gerektiğini belirtti.

TRUMP: ABD VE ÇİN İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİ

Trump ise konuşmasında Şi'ye kendisine gösterilen sıcak misafirperverlik için içten teşekkürlerini iletti. Güzel bir gün geçirdiğini ve ziyaretinin önemli olduğunu söyleyen Trump, iki tarafın yapıcı ve olumlu bir diyalog gerçekleştirdiğini aktardı. ABD ile Çin halklarının birbirlerine hayranlık duyduğunu, birbirlerine saygı gösterdiğini ve köklü bir dostluk geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Trump, "ABD-Çin ilişkileri, dünyanın en önemli ikili ilişkisi. İki ülkenin dünya için daha güzel bir gelecek yaratmak adına iş birliğini güçlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

