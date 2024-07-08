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Samsung işçileri 3 günlük greve çıktı! 6 bin çalışan "Daha adil maaş" talep ediyor

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Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'da çalışan 6 bin 500'den fazla işçi, daha adil maaş talebiyle bugünden başlayarak 3 günlük greve çıktı. Sendikalı işçilerin talepleri arasında yıllık iznin bir gün artırılması da yer alıyor. Sendika, talepleri karşılanmazsa yeniden greve gideceklerini belirtti.

Samsung işçileri geçtiğimiz ayın ardından yeniden greve çıkarak ilk kez üst üste grev yaptı. Güney Kore'deki binlerce çalışan, şartların iyileştirilmesi kapsamında iş bırakarak haklarını istedi.

GREVE ÇIKANLAR ARASINDA ÜRETİMDE YER ALAN İŞÇİLER VAR

Greve çıkan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası'nın üye sayısı yaklaşık 30 bin ve bu Samsung'un Güney Kore'deki işçi sayısının dörtte birine denk geliyor. Ancak sendika bu haftaki greve çoğunluğu üretim sahaları ve ürün geliştirme departmanında çalışan yaklaşık 6 bin 540 işçinin katıldığını açıkladı.

Samsung işçileri 3 günlük greve çıktı! 6 bin çalışan 'Daha adil maaş' talep ediyor

"GREVİN HİÇBİR ETKİSİ YOK" DİYE AÇIKLAMIŞLARDI

Uzmanlar, katılımın düşük olması ve otomatik üretim nedeniyle grevin dünyanın en büyük çip üreticisinin üretiminde çok büyük etkisinin olmasının beklenmediğini belirtiyor. Sendika ilk grevini geçen ay yapmıştı ancak Samsung bu grevin iş faaliyetleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını açıklamıştı.

Samsung işçileri 3 günlük greve çıktı! 6 bin çalışan 'Daha adil maaş' talep ediyor

İŞÇİLER GENEL MERKEZ ÖNÜNDE TOPLANDI

Şirket bugün başlayan greve yönelik bir açıklama yapmadı. Greve katılan işçiler Samsung'un Seul'un Hwaseong bölgesindeki genel merkezinde toplandı. Sendika başkanı Son Woo-mok düşük katılım eleştirilerine yanıt olarak, henüz beş yıl önce kurulmuş olduklarını ve üyeleri eğitmeye yetecek kadar zamanları olmadığını söyledi; "Yine de katılımın düşük olduğunu düşünmüyorum, diğer sendikalara kıyasla çok genciz" dedi.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 15 KAT DAHA FAZLA KAR YAPTI

Sendika liderleri şirketin işletme kârından sermaye maliyeti düşülerek yapılan prim hesaplamalarının adaletsiz olduğunu savunuyor. Samsung 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yılın ikinci yarısındaki kârının (Nisan-Haziran ayları arası) geçen yılınkinin 15 katı olduğunu belirtmişti.

BBC

Güney Kore Sendika Samsung Kore Teknoloji Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ata_Mete:

Grev nedir,adil ücret,fazla izin falan?

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