Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Suriye'deki muhalif gruplar başkent Şam'a girerek, 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Ülkeden kaçan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.

MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI

Şam'ı ele geçiren silahlı gruplar, birçok devlet kurumunu da kontrol altına aldı. Cezaevlerine girerek, tutuklu bulunan mahkumlar da serbest bırakıldı.

PARA DOLU TORBALARLA KAÇTILAR

Başkent Şam'da yaşanan kaostan faydalanan çok sayıda sivil ise Merkez Bankası'nı yağmaladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde sivil şahısların ellerinde dolu torbayla hızlı adımlarla bir binadan ayrıldığı anlar yer aldı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İDDİAYI DOĞRULADI

Sivillerin yağma görüntüleri infial yaratırken konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. Hırsızlık iddialarını doğrulayan başkan, milislerin paraların bir kısmını bulup geri getirdiklerini açıkladı.