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61 yıllık rejim çökünce Suriye'den resmen çekildiler

Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren muhalifler birçok devlet kurumunu kontrol altına alırken başkent Şam'da kaydedilen görüntüler büyük ses getirdi. Merkez Bankası'nı yağmalayan bazı sivil şahısların ellerinde dolu torbalarla hızlı adımlarla binadan ayrıldıkları görüldü. Merkez Bankası Başkanı ise ilerleyen saatlerde bir açıklama yaparak hırsızlık iddialarını doğruladı ve sonrasında milislerin paraların bir kısmını bulup geri getirdiklerini söyledi.

Suriye'deki muhalif gruplar başkent Şam'a girerek, 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Ülkeden kaçan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.

MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI

Şam'ı ele geçiren silahlı gruplar, birçok devlet kurumunu da kontrol altına aldı. Cezaevlerine girerek, tutuklu bulunan mahkumlar da serbest bırakıldı.

Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

PARA DOLU TORBALARLA KAÇTILAR

Başkent Şam'da yaşanan kaostan faydalanan çok sayıda sivil ise Merkez Bankası'nı yağmaladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde sivil şahısların ellerinde dolu torbayla hızlı adımlarla bir binadan ayrıldığı anlar yer aldı.

Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İDDİAYI DOĞRULADI

Sivillerin yağma görüntüleri infial yaratırken konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. Hırsızlık iddialarını doğrulayan başkan, milislerin paraların bir kısmını bulup geri getirdiklerini açıkladı.

Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Namaz kılanların en sevdipi şey çalmak namaz kılıp reset atmak :))

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Müslüman değilmi gayet normaldir..

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Zubugun ummeti normal.

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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

GANIMET GANIMET

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