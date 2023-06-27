Rusya Wagner grubundaki ağır silahları kendi ordusuna transfer ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubunda bulunan ağır silahların, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesine yönelik hazırlıkların başladığını duyurdu. Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in Minsk'e iniş yaptığı iddia edilen özel jetle ilgili haberler de yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağır askeri teçhizatın Wagner'den Rus Silahlı Kuvvetleri'nin aktif birimlerine transferi için hazırlıklar devam ediyor" denildi. Ayrıca batı medyasında yer alan haberlerde, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'i taşıdığı iddia edilen özel jetin Minsk'e iniş yaptığı duyuruldu.

Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ara buluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Prigozhin, Moskova'ya ilerleyişini durdurdu. Anlaşma kapsamında Prigozhin, Belarus'a gideceği ifade edilmişti. Kendisi ve isyana katılan Wagner grubu askerleri üzerindeki suçlamaların da düşürüleceği belirtilmişti.