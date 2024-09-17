Rus Vatandaşı ABD'de Çift Kullanımlı Teknoloji İhracatından Gözaltına Alındı

ABD Columbia Bölgesi Başsavcılığı, Florida'da yaşayan Rus vatandaşı Denis Postovoy'un Rusya'ya çift kullanımlı mikroelektronik ürünleri yasadışı şekilde ihraç ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

ABD Columbia Bölgesi Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarasota, Florida'da yaşayan 44 yaşındaki Rus vatandaşı Denis Postovoy, İhracat Kontrol Reform Yasasını ihlal etmek, kaçakçılık yapmak, kara para aklamak ve ABD'yi dolandırmakla suçlandığı bir iddianameyle bu sabah Sarasota, Florida'da gözaltına alındı. İddianameye göre bu sanık, Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı savaşını yürütme kapasitesini artırabilecek çift kullanımlı teknolojiyi yasadışı olarak ihraç etmiştir. İddia edildiği gibi, gönderdiği teknolojinin nihai varış noktası hakkında yalan söylemiş ve bu yasadışı faaliyeti maskelemek için aracı varış noktaları kullanmıştır. Neyse ki, İç Güvenlik Soruşturmaları'ndaki (HSI) yetenekli kolluk kuvveti ortaklarımız ve kendini işine adamış avukatlarımız komployu çözdü" denildi.

RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Postovoy'a ilişkin açıklamasında, "Büyükelçilik, Rus vatandaşı D. Postovoy'un Florida'da gözaltına alındığından haberdardır. Ancak, yerel kolluk kuvvetlerinden tutuklamaya ilişkin resmi bir bildirim almadık. Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus vatandaşının nerede olduğuna dair bilgi talep ettik. Bu bilginin bize ulaşmasının ardından vatandaşımızla irtibata geçeceğiz. Kendisine gerekli konsolosluk ve hukuki yardımı sağlayacağız" dedi.