Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu

Rus Heyeti İran'a Ekonomik İşbirliği İçin Gitti

Rus Heyeti İran'a Ekonomik İşbirliği İçin Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk ve Vitaly Savelev liderliğindeki bir heyet, İran ile ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla Tahran'ı ziyaret etti. Heyetin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesi ve Ocak 2025'te bir stratejik ortaklık anlaşması imzalaması bekleniyor.

(ANKARA) - Rus Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk ve Vitaly Savelev başkanlığındaki bir Rus heyeti, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini arttırmak amacıyla Tahran'a gitti. Heyetin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmesi bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da önümüzdeki ocak ayında Rusya'ya bir ziyarette bulunacak.

Rus Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk ve Vitaly Savelev başkanlığındaki bir Rus heyeti, resmi bir ziyaret için Tahran'a gitti. Heyetin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceği bildirildi. Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerin 25 Aralık 2023'te imzaladığı İran'la tam ölçekli serbest ticaret anlaşması hususunda gerçekleştirilen bu ziyarette, Rus Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdikten sonra Rus iş dünyasının vergilerden yılda yaklaşık 300 milyon dolar tasarruf edeceğini söyledi. Overchuk, "Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Rus iş dünyası için yıllık gümrük vergilerinden yaklaşık 300 milyon dolar tasarruf anlamına gelecek" dedi.

Overchuk, Rusya'nın "anlaşma kapsamında düzenlenecek yeni gümrük vergilendirmelerinin mümkün olan en kısa sürede başlamasına büyük ilgi duyduğunu" belirterek, "Böylece mallarımız İran pazarına vergisiz olarak daha hızlı ulaşsın ve İran malları pazarımızı doyurarak fiyat durumunu iyileştirsin, pazarımızdaki arzı iyileştirsin" dedi.

İran ve Rusya, Ocak 2025'te "stratejik ortaklık" anlaşması imzalayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, Tahran ve Moskova'nın muhtemelen Ocak 2025 ortasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalayacağını bildirdi. Bekayi, İran- Rusya ortaklık anlaşmasının ne zaman imzalanabileceği sorulduğunda, "Önümüzdeki süreçte ikili bir toplantıda bu yapılacak. İnşallah anlaşma Dey ayı sonunda (21 Aralık ile 19 Ocak arasındaki döneme denk gelen zaman) imzalanacak" dedi.

Pezeşkiyan, Rusya'ya gidecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaklaşan Rusya ziyareti sırasında Tahran'la yeni bir temel anlaşmanın imzalanmasını beklediğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, "ziyaretin tarihinin henüz belirlenmediğini ancak Moskova ve Tahran'ın kapsamlı ortaklık anlaşmasının imzalanmasını ertelemeye niyetinin olmadığını" belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
img

Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
img

Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
img

İkiz kardeşe acı veda! Tabutunun başından ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
İkiz kardeşe acı veda! Tabutunun başından ayrılmadı
İkiz kardeşe acı veda! Tabutunun başından ayrılmadı
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
WhatsApp 8 gün sonra bu telefonlarda çalışmayacak

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 7. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 7. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Beşiktaş logosu değişti mi (YENİ BJK LOGO GÖRSELİ)? Çağla Şıkel oğluna ne oldu? Çağla Şıkel oğlu Kuzey hasta mı? Bu hafta maç yok mu? 28-29 Aralık bu hafta neden maç yok (YILBAŞI)? Yemekteyiz Nurettin Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Nurettin Tekin kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Murat Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Dilan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Dilan Hanım kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.